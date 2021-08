De uitzending van 4 augustus

Door corona zitten de bussen minder vol. De verwachting is dat het aantal reizigers niet meer zal terugkomen op het oude niveau. Het rijk vergoedt het grootste deel van de financiële tekorten die daardoor ontstaan, maar niet alles. OV-bedrijven moeten bedenken hoe ze het tekort dat overblijft, wegwerken. Gaat ze dat lukken, en hoe? Worden er lijnen geschrapt?

De afgelopen jaren hebben politiecamera's langs de snelweg foto's genomen van bestuurders en bijrijders terwijl dit niet mocht. Dat schrijft NRC. De foto's zijn onder meer gebruikt voor opsporing en strafrechtelijke onderzoeken. Het is niet voor het eerst dat de politie de grenzen opzoekt - en er soms overheen gaat - bij de opsporing. Te gast is hoogleraar ICT en privacyrecht Frederik Zuiderveen Borgesius .

'Oekraïne is de proeftuin van Russische oorlogsvoering'

We onderzoeken deze week de Russische invloed in Europa. Vanavond deel twee: hoe de Russische oorlogsvoering steeds meer hybride wordt. Minder wapens en schoten, meer desinformatie en cyberaanvallen. In Oekraïne wordt deze nieuwe vorm van oorlog getest, zien experts.