Dit zijn de gevolgen van het dragen of afzetten van een hoofddoek

Je werkgever mag je verbieden een hoofddoek te dragen, oordeelde de rechter deze maand opnieuw. Zo'n verbod mag als neutraliteit uitstralen voor het werk belangrijk is. De uitspraak levert voor sommige vrouwen in Nederland een probleem op.

Zoals Sarah. Haar droombaan blijft voorlopig onbereikbaar, want ze is trots op haar hoofddoek. De hijab (hoofddoek) is voor haar een uiting van het geloof, voor anderen juist een symbool van onderdrukking. Eén op de twintig vrouwen in Nederland is moslima, maar zij dragen niet allemaal een hoofddoek.

Ook het definitief afzetten van je hoofddoek kan consequenties hebben. Halima vluchtte uit angst voor haar familie naar Nederland en wordt - nog steeds - bedreigd omdat ze niet langer een hoofddoek draagt.

In deze video: drie vrouwen die hun hoofddoek met trots dragen en twee vrouwen die 'm hebben afgezet. Hoe is het om een hoofddoek te dragen? En welke gevolgen heeft het als je die niet langer draagt? Bekijk hier hun verhaal: