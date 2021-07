De uitzending van 29 juli

Strijd om de hoofddoek

Voor de één is de hoofddoek een symbool van onderdrukking van de vrouw, voor de ander juist een teken van keuzevrijheid. Vanavond deel drie van een drieluik over dit fel bediscussieerde religieuze symbool. We spreken vrouwen die ervoor kozen de hoofddoek niet meer te dragen, wat lang niet altijd wordt geaccepteerd.