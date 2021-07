De uitzending van 26 juli

Al ruim een jaar volgen studenten op universiteiten vooral online onderwijs. Met het nieuwe studiejaar in aantocht is het de vraag: hoe open mogen de universiteiten weer? Blijft de anderhalve meter? En hoe organiseer je onderwijs voor mensen met en zonder een vaccin? Voorzitter Peter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) schuift aan in de studio.

Zeer onrustige situatie in Tunesië

De Tunesische president Kais Saied heeft de premier van het land ontslagen. Ook is het parlement voorlopig buitenspel gezet, voor een periode van dertig dagen. Volgens de premier van het land is er sprake van een staatsgreep. De redactie van de Arabische nieuwszender Al Jazeera is daarnaast binnengevallen door de politie. We spreken vanavond een journalist van Al Jazeera over de situatie.