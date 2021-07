De uitzending van 20 juli

Controle op miljoenendeals Groningen 'vrijwel onmogelijk'

Dat er machtsmisbruik en vriendjespolitiek kon plaatsvinden bij de miljoenendeals in Groningen rond de komst van een Google-datacentrum, is een gevolg van hoe de democratische controle rond het overheidsbedrijf Groningen Seaports is geregeld. De volksvertegenwoordigers zouden moeten kunnen controleren wat er gebeurt, maar het wordt ze onmogelijk gemaakt. Onderzoeksjournalist Bas Haan legt uit hoe hij dat ontdekte.