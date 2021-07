De uitzending van 17 juli

Water in Limburg blijft groot risico

Het waterpeil in de Maas blijft de komende dag waarschijnlijk op een hoog niveau. Er wordt daarom niet meer gesproken van een hoogwaterpiek, maar van een langgerekt plateau met hoogwater. De vraag is nu of de dijken dit waterpeil zo lang aankunnen. Dijken kunnen verzadigd raken met water.

Hoe groot zijn de risico's? We spreken Antoin Scholten, voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord en burgemeester van Venlo. Te gast is NOS-weerman en klimaatwetenschapper Peter Kuipers Munneke. En we kijken in Venlo, waar gisteren ruim 10.000 inwoners werd opgedragen hun huis te verlaten.