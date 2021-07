Zo voert de digitale maffia een ransomware-aanval uit

Gehackte olieleidingen, honderden getroffen bedrijven en miljoenen aan schade. Hackers trekken dankzij ransomware een spoor van vernieling door het internationale bedrijfsleven. En dat gaat er professioneel aan toe, kwam Nieuwsuur achter.

We mochten meeluisteren met een stukje onderhandeling tussen een Nederlands beveiligingsbedrijf en een gehackt bedrijf. De online criminelen zijn dermate professioneel dat de onderhandelaars werken in ploegendiensten. Ze lijken zelfs scripts te gebruiken tijdens de onderhandeling - alsof je met een klantenservice belt.

In de video hieronder nemen we je mee door de ransomware kill chain, oftewel: de zeven verschillende criminele groepen die zich bezighouden met een ransomware-aanval. We geven je een inkijkje in hun wereld. Bekijk de video hieronder: