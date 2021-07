De uitzending van 14 juli

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het voorstel van het kabinet om een deel van de versoepelingen terug te draaien. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge noemden de beslissing een 'inschattingsfout'. We bespreken het met verslaggever Arjan Noorlander .

Gesprekken met burgemeesters: Sharon Dijksma

In onze serie gesprekken met burgemeesters vanavond de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Dijksma kreeg vrij snel na har benoeming te maken de coronamaatregelen die een flinke druk legden op de horeca in de stad. Daarover en meer praten we met haar in de studio.