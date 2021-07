De uitzending van 11 juli

E-bikes populairder dan ooit

Vorig jaar werden in Nederland - net als het jaar daarvoor - meer elektrische fietsen verkocht dan normale fietsen. Tegelijkertijd neemt onder ouderen het aantal dodelijke fietsongelukken toe. In totaal verongelukten vorig jaar 229 fietsers, 26 meer dan in 2019 en het hoogste aantal in 25 jaar. Van de fietsdoden verongelukte 32 procent op een e-bike, in 2019 was dat nog 28 procent. In bijna driekwart van de dodelijke fietsongelukken ging het in 2020 om een 60-plusser. Terwijl een groep artsen om die reden een helmplicht voor e-bikers promoot, vragen andere deskundigen zich af of de oplossing wel bij de fietsers gezocht moet worden.