De uitzending van 10 juli

Na lang wachten kwam vandaag dan toch het rapport van een commissie onder leiding van oud-minister Spies (CDA) die de tegenvallende verkiezingsuitslag van CDA afgelopen verkiezingen onderzocht. De conclusies zijn hard: de lijsttrekkersverkiezingen leidden tot wantrouwen in de partij, wat de eenheid heeft geschaad. Bijna het hele bestuur is naar aanleiding van het rapport opgestapt. Genoeg om over door te praten dus. Vanavond zit Liesbeth Spies bij Nieuwsuur om het rapport toe te lichten.

Houdt het kabinet genoeg rekening met ons gedrag?

De persconferentie vrijdagavond met de aangetrokken coronamaatregelen leiden in het hele land tot onrust en vragen. Want enkele weken geleden nog liet het kabinet - vergeleken met de rest van Europa relatief vroeg - bijna alle maatregelen los. Gedragswetenschapper Reint Jan Renes is kritisch op het coronabeleid. Volgens hem lijkt het alsof er niks wordt gedaan met de kennis die we afgelopen jaar hebben opgedaan over het gedrag van mensen tijdens een pandemie. Nieuwsuur praat met hem door in onze uitzending vanavond.