De uitzending van 7 juli

Verliest Nederland controle over de rechtstaat?

Na de aanslag op Peter R. de Vries rijst de vraag: heeft Nederland nog wel grip op de rechtstaat nu de drugsmaffia steeds machtiger, professioneler en meedogenlozer wordt? Is het tijd voor meer politie voor een echte Nederlandse 'war on drugs'? Of ligt de oplossing juist in de buurthuizen?

We bespreken het met rechtsgeleerde Wim Voermans, emeritus rechtspsycholoog Peter van Koppen, de Italiaanse advocaat Civita di Russo, onderzoeker Jan Tromp en voorzitter van de politiebond Jan Struijs. In de studio spreken we misdaadjournalist Jan Meeus en de deken van de Amsterdamse advocaten, Evert-Jan Henrichs.