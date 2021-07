De uitzending van 6 juli

Slovenië als voorzitter van de EU: wat betekent dat voor Janez Jansa?

Slovenië is vanaf 1 juli voorzitter van de Europese Unie. De komende 6 maanden zal het land alle raden en bijeenkomsten leiden en dus ook mede de agenda bepalen. Het voorzitterschap rouleert tussen de lidstaten, maar met Janez Jansa, de rechts-populistische premier van Slovenië, is niet iedereen in Europa blij. Het voorzitterschap is niet alleen een symbolische functie. Een land kan als voorzitter thema's op de agenda zetten en besluitvoering over onderwerpen vertragen of versnellen.

Nieuwsuur ging langs bij het geboortedorp van Jansa en correspondent Sander van Hoorn volgde hem vandaag in Straatsburg.