De uitzending van 4 juli

Arbeidsmigranten vaccineren Het is een moeilijk te bereiken groep als het gaat om vaccinaties: de ruim 500 duizend arbeidsmigranten in Nederland. Ze beheersen de taal vaak onvoldoende, maar ze staan ook niet altijd ingeschreven in de gemeente, waardoor er geen adres van hen bekend is. De GGD Haaglanden en de gemeente Westland vragen uitzendbureaus om hen te helpen. Nieuwsuur kijkt hoe dat verloopt.

Burgemeester van Maastricht Annemarie Penn-te Strake te gast In het zuiden van het land zwaait burgemeester Annemarie Penn-te Strake de scepter, en vanavond is ze te gast in Nieuwsuur in onze burgemeestersserie. We praten met haar over de verhouding tussen Den Haag en Maastricht sinds de coronacrisis vorig jaar maart uitbrak. Daar kan volgens haar flink wat aan worden verbeterd.