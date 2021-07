De uitzending van 3 juli

De directeur van de GGD Kennemerland heeft ervoor gezorgd dat de naam van Tata Steel werd geschrapt uit een GGD-rapport over mogelijke oorzaken van het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk. Dat blijkt uit onderzoek van het Noordhollands Dagblad, dat documenten opvroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Wat laten de Amerikanen achter in Afghanistan?

De terugtrekking van het Amerikaanse leger in Afghanistan is in volle gang, maar wat laten ze achter? We gaan langs in een stadje vlak bij Kabul en spreken een VS-veteraan. Te gast is oud-luitenant-generaal Mart de Kruif. Hij was commandant Landstrijdkrachten tussen 2011 en 2016.