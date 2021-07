De uitzending van 2 juli

Vraag je aan de ander of-ie gevaccineerd is?

Een meerderheid van de Nederlanders vindt het belangrijk om te weten of hun familie, kapper, vriend of huisgenoot gevaccineerd is tegen covid of niet. Dat blijkt uit een enquête van Ipsos in opdracht van Nieuwsuur. Vanwege privacywetgeving is niemand verplicht dit aan een ander te vertellen. En dat zorgt voor dilemma's. We gaan langs bij een kapper en stichting De Zonnebloem, die beide op hun eigen manier worstelen met de situatie.