De uitzending van 26 juni

Dreiging deltavariant als wolkje aan de hemel

Nederland gaat vandaag grotendeels van het slot. Restaurants, kroegen en discotheken gaan weer open, mondkapjes mogen af, de wereld lijkt weer een beetje op hoe hij was vóór de pandemie. Maar in veel landen grijpt de deltavariant snel om zich heen. Hoe gevaarlijk is onze hervonden vrijheid? Nieuwsuur praat er over met correspondenten in Spanje en Israel en met deskundigen in Nederland.