De uitzending van 25 juni

Schreeuwend personeelstekort in de horeca

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het aantal horecavestigingen ondanks de coronacrisis vorig jaar is toegenomen met 5 procent, tot 72.000. Onder meer het aantal restaurants groeide. Maar nu de horeca weer open mag, schreeuwt de branche om koks, afwassers en mensen in de bediening.

Het personeelstekort speelde al langer, maar is door de crisis alleen maar erger geworden. Volgens het CBS zijn er bijna 14.000 openstaande vacatures in de horeca. Veel personeel moest noodgedwongen op zoek naar ander werk tijdens de coronacrisis. Nieuwsuur spreekt met horecaondernemers, onder wie Jesse Hamming (25). Nu ze eindelijk weer open mogen, moeten ze noodgedwongen toch twee dagen in de week dicht, omdat er niet genoeg personeel is.