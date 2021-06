De uitzending van 23 juni

Het staat allemaal in het eindrapport dat informateur Hamer gisteren overhandigde. De Tweede Kamer debatteert er vandaag over en Arjan Noorlander praat u vanavond bij.

In gesprek met de burgemeester

"Dat dit kan in mijn stad en in Nederland", zei burgemeester John Jorritsma in reactie op de rellen die 24 januari uitbraken in zijn stad Eindhoven. Waterkanonnen, paarden, honden en wapenstokken werden ingezet om een einde te maken aan de verboden demonstraties tegen de coronamaatregelen van de regering. Een dieptepunt voor de stad, de schade was enorm. Maar mede door de techsector maakte Eindhoven in coronacrisis ook een enorme economische groei door.

Hoe is het om burgemeester te zijn van Eindhoven dit coronajaar? In onze nieuwe serie 'burgemeester-gesprekken' trappen we vanavond af met burgemeester John Jorritsma (VVD).