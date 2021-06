De uitzending van 22 juni

Hamer rondt vandaag haar rapport over de afgelopen weken af en geeft mogelijk aan het eind van de dag een presentatie. In de uitzending het laatste nieuws uit Den Haag met politiek duider Arjan Noorlander .

Nu de gesprekken tussen zes partijen het afgelopen weekend niets hebben opgeleverd, doet informateur Mariëtte Hamer een noodgreep om de impasse in de formatie te doorbreken. Ze laat VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag samen een 'aanzet tot een regeerakkoord' schrijven in de hoop dat de onderlinge blokkades op die manier wél kunnen worden doorbroken.

Deltavariant slaat hard toe in Rusland

Lange tijd leek Rusland het coronavirus redelijk onder controle te hebben, maar de laatste weken neemt het aantal dagelijks gemelde besmettingen snel toe. De snelle opmars van het virus lijkt er vooral veroorzaakt te worden door de deltavariant (de Indiase variant), een mutant die veel besmettelijker is dan de alfavariant (de Britse) die ook al besmettelijker was dan het oorspronkelijke virus. We zetten de ontwikkelingen in Rusland op een rij en spreken Jaap van Dissel, directeur infectieziektenbestrijding van het RIVM, over de risico's van de deltavariant voor Nederland.