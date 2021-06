De uitzending van 18 juni

Kabinet versoepelt verder

Het kabinet geeft vanavond om 19.00 uur een persconferentie waarin waarschijnlijk wordt aangekondigd dat de mondkapjesplicht wordt afgeschaft waar 1,5 meter afstand kan worden gehouden en dat het advies om thuis te werken vervalt. In de uitzending zetten we alles op een rijtje en kijken we verder naar de komende maanden. Raken we deze zomer van álle maatregelen af?