De uitzending van 13 juni

De leiders van zeven grote industrielanden (Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk) en de EU zijn dit weekend bijeen in Cornwall in Engeland. Vandaag is de slotdag.

Israëlisch parlement stemt over nieuwe regering

Het Israëlisch parlement stemt vandaag over een nieuwe regering. Als de gevormde coalitie met maar liefst acht partijen haar flinterdunne meerderheid in de Knesset weet te verzilveren, betekent dat het einde van het premierschap van Benjamin Netanyahu. Te gast is historicus Bart Wallet, gespecialiseerd in het jodendom.