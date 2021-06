De uitzending van 9 juni

Arbeidsmigranten raken dakloos

Geen werk = geen huis. Honderden arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in de grote steden zijn dakloos. Het zijn mensen die vaak via een uitzendbureau werkten en op straat belandden toen er geen werk meer was. De afgelopen maanden bood de corona-noodopvang een oplossing, maar nu zwerven ze weer over straat. Nieuwsuur zoekt hen op.