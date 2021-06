De uitzending van 8 juni

Het Nederlands Fotomuseum opent morgen, na lang wachten op versoepelingen van de coronamaatregelen, de Eregalerij van de Nederlandse Fotografie. Een speciale commissie selecteerde een canon van 99 beelden die artistiek en maatschappelijk onderscheidend zijn, en samen het verhaal vertellen van 180 jaar fotografie in Nederland. Nieuwsuur nam alvast een kijkje en sprak met de directeur en fotografen.

Deze foto's laten zien 'waarom lang niet iedereen fotograaf is'

Massa-arrestatie na telefoontruc politie

De politie heeft in Nederland 49 mensen opgepakt naar aanleiding van een wereldwijde undercoveroperatie. Politiediensten wereldwijd hadden telefoons verkocht aan criminelen om hen te kunnen afluisteren.

De operatie leidde in totaal tot meer dan 800 arrestaties, ruim 700 doorzoekingen en de inbeslagname van grote hoeveelheden drugs en contant geld. We spreken met misdaad- en techdeskundigen over deze unieke actie.