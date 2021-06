De uitzending van 7 juni

Formatie gaat verder: wie wil met wie? Mariëtte Hamer praat vandaag met VVD-leider Mark Rutte, D66-leider Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra. Aanvankelijk wilde de informateur voor vandaag klaar zijn met haar opdracht, maar eind vorige week werd al duidelijk dat ze dat niet ging halen. De moeilijkheid zit 'm vooral in de vraag welke partijen met elkaar verder willen, want op de inhoud zijn al flink meters gemaakt, aldus Hamer. We bespreken de ontwikkelingen in Den Haag met politiek duider Arjan Noorlander.

Onderzoek naar mondkapjesdeal Er komt een extern onderzoek naar de 100 miljoen euro die Sywert van Lienden van het ministerie van Volksgezondheid als voorfinanciering heeft gekregen om mondkapjes in China te kopen. Dat heeft minister Van Ark voor Medische Zorg bekendgemaakt. De deal met het ministerie zou zonder winst gesloten, zei Van Lienden, maar de Volkskrant ontdekte dat hij er met twee compagnons negen miljoen euro aan heeft verdiend. De Kamer wil weten of het ministerie van VWS niet voor de gek is gehouden, of dat ambtenaren Van Lienden hebben bevoordeeld.