De uitzending van 6 juni: Follow the Money-journalist over interview Sywert van Lienden // Wat was de rol van de MH17-verdachten? // Poppodia na een jaar weer open

Sywert van Lienden gaf zondagochtend voor het eerst een tv-interview (in het programma Buitenhof) over de commotie rond de mondkapjesdeal. Nieuwsuur spreekt hierover verder met Follow the Money-journalist Jan Hein Strop , die samen met Stefan Vermeulen naar buiten bracht dat Van Lienden 9 miljoen euro verdiende aan de deal.

Follow the Money-journalist over interview Sywert van Lienden

Poppodia na een jaar weer open

De poppodia in Nederland zijn het afgelopen jaar hard getroffen door de pandemie, want ze waren goed als dicht. Hoe is het ze vergaan? En wat heeft het betekent voor de opkomende bandjes voor wie die podia zo belangrijk zijn? Nieuwsuur gaat langs in Groningen en Amsterdam.