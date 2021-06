De uitzending van 4 juni

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond willen zich minder vaak laten vaccineren tegen corona. Dat is zorgelijk, omdat binnen deze groep vaker mensen op de IC belanden met covid-19. We gaan langs in een Utrechtse wijk waar veel mensen met een migratie-achtergrond wonen. Een GGD-arts schuift aan in de studio.

Brokeback Mountain, maar dan over vrouwenliefde?

Het Internationaal Film Festival Rotterdam opende deze week zijn vijftigste editie met de film The World to Come: een kostuumdrama over de liefdesrelatie tussen twee vrouwen. Waar in 2005 de film Brokeback Mountain al een grote Hollywoodproductie was over de liefde tussen mannen, zien we de laatste jaren veel bioscoopfilms over de relatie tussen twee vrouwen. Opvallend is dat het allemaal kostuumdrama's zijn. Is deze trend een emancipatie voor de queer-vrouwenfilms, of niet?