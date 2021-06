De uitzending van 3 juni

Zit de formatie in een impasse? Het lijkt er wel op, nu de VVD en het CDA weinig trek zeggen te hebben in het duo PvdA en GroenLinks. De twee linkse partijen zeggen juist al maanden dat ze elkaar niet los zullen laten. Als ze in een nieuw kabinet stappen, dan doen ze dat samen. Maar hoe denkt hun eigen achterban daarover, en zit die wel te wachten op een kabinet Rutte-4 met GroenLinks en de PvdA daarin?

CEO-gesprek met Edith Schippers van DSM

Sinds het begin van dit jaar spreken we met topmensen van grote bedrijven over ondernemen in coronatijd. Vanavond oud-minsister en president-directeur van DSM Nederland: Edith Schippers. Welkom. We praten zo verder, maar eerst een kijkje in de keuken bij het bedrijf dat de meeste mensen vooral als chemieconcern kennen, maar dat al lang niet meer is.