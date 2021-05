De uitzending van 31 mei

Wordt het kopen van een huis eerlijker?

De woningmarkt is een gekkenhuis: overbieden is de norm en in de grote steden is een ton boven de vraagprijs tegenwoordig heel normaal. Maar hoe weet je of je niet veel te veel biedt? Spelen de makelaars het spel wel eerlijk? Kom je zonder makelaar überhaupt nog aan een huis?

Kajsa Ollongren, demissionair minister van Binnenlandse Zaken, vindt dat de woningmarkt transparanter moet worden, om ervoor te zorgen dat het systeem eerlijker wordt en mensen zonder makelaar óók een kans maken. Maar lang niet iedere makelaar vindt dat een goed idee.