De uitzending van 28 mei

Opnieuw een grote klimaatzaak?

De inkt van het vonnis in de historische rechtszaak tegen Shell is amper droog, of er dient zich alweer een nieuwe klimaatzaak aan, opnieuw met mogelijk verstrekkende gevolgen. Vier oudere Zwitserse vrouwen spannen - samen met de groep 'KlimaSeniorinnen' - een rechtszaak aan tegen Zwitserland. De vrouwen (de jongste is 79, de oudste 89) stellen dat het land onvoldoende bijdraagt aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.