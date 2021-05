De uitzending van 24 mei

Wat gebeurde er in het door Wit-Rusland onderschepte passagiersvliegtuig?

Een kaping, piraterij en staatsterreur. Verbouwereerde regeringsleiders over de hele wereld zoeken naar woorden om de actie van Wit-Rusland van gisteren te veroordelen, waarbij het land een passagierstoestel dat onderweg was van Athene naar de Litouwse hoofdstad Vilnius via een gevechtsvliegtuig naar Minsk dirigeerde. Daar werd een kopstuk van de Wit-Russische oppositie van boord gehaald, Roman Protasevitsj. De EU heeft Wit-Rusland direct als topprioriteit op de agenda gezet van de top die vandaag begint.

Wat gebeurde er in het vliegtuig? En wat weten we over Protasevitsj? Onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp praat ons bij.