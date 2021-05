De uitzending van 21 mei: Einde van 'drijvende gevangenis' // Staakt-het-vuren: maar wat nu? // Hamer in gesprek met Rutte en Kaag // Nieuw boek A.F.Th. van der Heijden

Einde in zicht na maanden in 'drijvende gevangenis'

"Een drijvende gevangenis", zo noemen zeevarenden in de koopvaardij hun schip in coronatijd. Ze maken extreem lange reizen en mogen - eenmaal aangekomen in havens - vaak niet van de boot af. De strenge maatregelen zorgen voor heimwee, eenzaamheid en oververmoeidheid. Maar er is uitzicht op verbetering: de koopvaardij is, na de zorg, de eerste bedrijfstak die voorrang krijgt bij het vaccineren.