De uitzending van 20 mei

Nieuw boek A.F.Th. van der Heijden

Lopen doet hij niet of nauwelijks meer, maar hij schrijft nog als een bezetene. Adri van der Heijdens nieuwe roman Stemvorken was bijna nooit verschenen. De schrijver belandde in het ziekenhuis met een verwaarloosde blindedarmontsteking. Even zweefde hij tussen leven en dood. Maar hij herstelde en nestelde zich weer achter zijn bureau. Met een nieuwe roman als resultaat. In Nieuwsuur een gesprek met de bijna 70-jarige schrijver.