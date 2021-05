De uitzending van 19 mei

9,1 miljard belastinggeld onrechtmatig uitgegeven

Het is vandaag de derde woensdag van mei: Verantwoordingsdag, ook wel 'gehaktdag' genoemd. Het kabinet presenteert op die dag het financieel jaarverslag over het afgelopen jaar en de Algemene Rekenkamer geeft een oordeel over het gevoerde beleid. "Wij constateren dat het financieel beheer onder het vereiste niveau was", schrijft de Algemene Rekenkamer dit jaar aan de Tweede Kamer. Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorig jaar onrechtmatig 5,1 miljard euro belastinggeld uitgegeven aan coronamateriaal, zoals mondkapjes, beademingsapparatuur en testen. Voor een deel van de spullen kon niet worden aangetoond wat ermee is gebeurd. Te gast is Arno Visser, voorzitter van de Algemene Rekenkamer.