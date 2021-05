De uitzending van 16 mei

16 jaar Merkel op het wereldtoneel

Dit weekend blikken we terug op het bondskanselierschap van Angela Merkel. In september neemt ze na 16 jaar afscheid. Vandaag: welke rol speelde ze op het wereldtoneel?

Dat vragen we aan Mark Rutte, Jean-Claude Juncker (voormalig voorzitter Europese Commissie) en John Bolton (nationaal veiligheidsadviseur onder Trump). Zij hebben haar veel meegemaakt bij internationale overleggen. "Ze had de touwtjes in handen."