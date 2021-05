GGD wil landelijke crisisorganisatie tussen ministerie en regionale GGD's

Rigter wil in totaal 600 miljoen euro extra voor preventie van infectieziekten. "Zo'n 100 miljoen daarvan is nodig voor meer deskundigen op het gebied van infectieziekten bij de GGD's. En er is geld nodig voor een landelijke crisisorganisatie, om het gat tussen de regionale GGD's en en het ministerie te dichten."

"We kunnen al een paar lessen trekken uit de huidige crisis", zegt Rigter. "We moeten sneller op kunnen schalen. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat er meer mensen met verstand van infectieziekten bij de regionale GGD's moeten werken. En daar is geld voor nodig, dat zullen we aan de nieuwe regering vragen."

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland wil dat in het regeerakkoord extra geld voor publieke gezondheid wordt opgenomen, onder meer om beter voorbereid te zijn op infectieziekten in de toekomst. Ook moet er een speciale crisisorganisatie tussen het ministerie en de regionale GGD's komen om Nederland. Dat zegt Nicolette Rigter, namens de GGD landelijk verantwoordelijk voor het coronaprogramma, in Nieuwsuur.

Twee miljoen vaccinaties

De oproep van Rigter gaat over de toekomst, maar ook op kortere termijn staan de GGD's voor een uitdaging. De 25 GGD-regio's hebben een paar weken om per juni klaar te zijn voor het grote werk. Deze week zetten de GGD's nog bijna een miljoen vaccinaties, over twee weken moeten dat er twee miljoen per week zijn. Rigter denkt dat de organisatie daar klaar voor is. "We gaan nu van 128 naar 142 locaties en er wordt druk personeel geworven. Als de vaccins er zijn, gaan we los."

De GGD verwacht geen problemen bij het vinden van prikkers - ook Defensie staat nog standby om daarbij te helpen - maar er is wel een campagne gestart om BIG-geregistreerde artsen te werven. "We zoeken nog zo'n 1000 mensen. Er zijn genoeg mensen om te prikken, die kan je ook in een paar dagen opleiden. Maar het opleiden van iemand met zo'n BIG-registratie duurt jaren."

André Rouvoet, voorzitter van koepel GGD GHOR Nederland, heeft altijd gezegd dat de GGD's geen hulp nodig hebben bij het vaccineren. Toch bood Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, begin mei hulp van de ziekenhuizen aan. Volgens Rigter is dat in principe alleen nodig als er genoeg vaccins zijn om toch meer dan twee miljoen mensen per week te prikken. "Maar in sommige regio's maken GGD's en ziekenhuizen ook afspraken om op te schalen naar die twee miljoen."

Of mensen met een uitnodiging naar het ziekenhuis of naar een GGD-locatie moeten voor een prik, is aan de regio. "De ziekenhuizen moeten daar met de regionale GGD's afspraken over maken. Dat betekent dat je verschillende mogelijkheden kan hebben als je een vaccin krijgt."