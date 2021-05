De uitzending van 14 mei

Opschaling in de vaccinatiecampagne

Eind deze maand moet het vaccinatie-tempo omhoog om het doel dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft gesteld te halen. Hij wil dat er begin juli ongeveer 17 miljoen prikken zijn gezet. Zo'n twaalf miljoen mensen van 18 jaar en ouder hebben dan hun eerste prik gehad en acht miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd.

We spreken vanavond met Nicolette Rigter over de opschaling in de vaccinatiecampagne. Rigter is landelijk verantwoordelijk voor het coronaprogramma, zoals het testen, bron- en contactonderzoek en het vaccineren.