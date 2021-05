De uitzending van 12 mei: Conflict Israël en Gaza houdt aan / Opnieuw scheuring in FvD / De ondergang van de bitcoin?

Conflict tussen Israël en Palestijnen houdt aan In drie dagen tijd zijn vanuit de Gazastrook ruim 1600 raketten afgevuurd op Israël. En het geweld houdt aan. Ondertussen is er in Israël ook geweld tussen Joden en Palestijnen onderling. Wat zijn de parallellen met eerdere conflicten? Hoe kan de oorlog worden gestopt? We spreken Robbert Serry, voormalig VN-gezant in Israël en coördinator van het vredesproces in het Midden-Oosten.

Opnieuw een scheuring in Forum voor Democratie Wybren van Haga splitst zich met twee andere Kamerleden af van Forum voor Democratie. Samen met Hans Smolders en Olaf Ephraim gaat hij als zelfstandige fractie in de Tweede Kamer door. Forum voor Democratie houdt hierdoor vijf zetels over. We spreken onderzoeksjournalist Harm Ede Botje, die een boek schreef over het leiderschap van Thierry Baudet. Welk patroon is te zien bij Baudet en zijn partij? Kan het ook eens écht misgaan voor de partijleider?