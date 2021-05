De uitzending van 10 mei

Wie wint de Libris Literatuur Prijs?

Wat is de best oorspronkelijke Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar? Vanavond maken wij in de uitzending de winnaar bekend van de Libris Literatuur Prijs. Het is de meest prestigieuze literatuurprijs van het Nederlands taalgebied.

Op de shortlist staan volgens de jury titels die - 'zelfs na twee, drie of vier keer lezen' - bleven verrassen. Schrijvers Simone Atangana Bekono, Gerda Blees, Merijn de Boer, Jeroen Brouwers en Marieke Lucas Rijneveld en de Vlaming Erwin Mortier maken kans op de prijs.

Lees hier meer over de boeken van de zes genomineerden: