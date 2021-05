De uitzending van 5 mei

50Plus-top rollend over straat

Opnieuw gaat de top van de politieke partij 50Plus rollend over straat. Na de grote nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen waarbij de partij slechts één zetel overhield, hangt fractieleider Liane den Haan nu de vuile was buiten. Zij stelt in een interne evaluatie van de verkiezingscampagne dat het hoofdbestuur van de partij haar in de campagne heeft "gesaboteerd, gepest en geïntimideerd".

Tijdens de campagne erkende Den Haan al in Nieuwsuur dat er verdeeldheid is in de partij. Haar uithaal van vandaag is een reactie op de bijtende kritiek die het bestuur onlangs op haar uitte. Komende zaterdag houdt de partij een algemene ledenvergadering om een nieuw hoofdbestuur te kiezen.