De uitzending van 2 mei

Moskeeën klaar met bedreigingen

Moskeeën hebben steeds vaker last van bedreigingen en vernielingen. Moslims voelen zich door de politiek in de steek gelaten, en willen meer hulp en erkenning. Ze krijgen steun van DENK-Kamerlid Farid Azarkan en van Ronny Naftaniel, voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Nieuwsuur gaat langs bij een moskee waar brand is gesticht.