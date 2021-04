De uitzending van 27 april

Coronaproof Koningsdag?

Geen terrassen of vrijmarkten, maar wel prachtig weer vandaag op Koningsdag. De autoriteiten staan op scherp. Vannacht beëindigde de politie op verschillende plaatsen in Amsterdam al grote en kleinere feesten. Het koninklijk gezin is vandaag in Eindhoven, wij zijn in Amsterdam. Houden mensen zich aan de maatregelen?