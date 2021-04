De uitzending van 26 april

De notulen van de ministerraad waarin werd gesproken over de toeslagenaffaire, worden vandaag openbaar. Het demissionaire kabinet zet deze zeer ongewone stap naar aanleiding van de ophef over een reconstructie waar RTL Nieuws vorige week woensdag mee kwam. Wat staat er in de notulen? Wat zijn de gevolgen voor het kabinet, en voor de formatie? We bespreken het met politiek duider Nynke de Zoeten .

Russen vertrouwen eigen vaccin niet

Vol trots riep Rusland afgelopen zomer dat het het eerste land ter wereld was met een geregistreerd vaccin: Sputnik-V. Het doel was om deze zomer 60 procent van de bevolking gevaccineerd te hebben. Maar tot nu toe is slechts 4 procent van alle Russen geprikt. De Russen hebben maar weinig vertrouwen in het Russische Sputnik-vaccin. Zelfs met korting op vakanties of gratis kaartjes voor theater of sport wil de gemiddelde Rus er niet aan. Wat gaat er allemaal mis?