De uitzending van 25 april

Brandbrief van Brabantse IC-teams IC-teams uit tien Brabantse ziekenhuizen hebben een brandbrief gestuurd aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Volgens de intensivisten eist de fysieke en emotionele belasting van coronazorg zijn tol en is de kwaliteit van de zorg in gevaar. Nog verder opschalen van IC-capaciteit is volgens de Brabantse teams een utopie geworden. De ondertekenaars willen dat de overheid "zich samen met ons gaat voorbereiden op de scenario's die gaan ontstaan als we daadwerkelijk de zorg niet meer kunnen leveren". Te gast is Ernst Kuipers.

Film over Srebrenica maakt kans op een Oscar Hoewel de bioscoopbezoeker een groot deel van de genomineerde films niet heeft kunnen zien, is vannacht dan toch de langverwachte Oscaruitreiking. De Bosnische film 'Quo Vadis Aida', over de val van Srebrenica, is een van de kanshebbers. De val van Srebrenica is een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis: de Nederlandse VN-vredesmacht Dutchbat kon niet voorkomen dat meer dan achtduizend Bosnische mannen en jongens werden vermoord door de Serviërs. De hoofdpersoon in de film is de Bosnische Aida, die werkt als tolk voor de Nederlandse militairen, voor Dutchbat. In de cruciale dagen in juli 1995, wanneer meer dan twintigduizend vluchtelingen bescherming proberen te zoeken op de Nederlandse compound, doet ze er alles aan om haar man en twee zoons veilig te houden.

