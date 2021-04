De uitzending van 24 april

Woedende reacties na uitspraken Jaap van Delden

Woedende reactie's van de huisartsen op de opmerkelijke uitspraken van de RIVM-topman Jaap van Delden vandaag. Vaccinatiecoördinator Van Delden verwacht dat de miljoenen doses van het AstraZeneca-vaccin die Nederland heeft besteld, al snel niet meer zullen worden gebruikt. In een gesprek met het AD zegt hij: "Als ik 66 zou zijn en de huisarts zou me bellen, zou ik me ook afvragen: vandaag AstraZeneca, of over twee of drie weken Pfizer?" Huisartsen geven het vaccin nu aan mensen tussen de 60 en 64 jaar.

En die huisartsen kwamen juist vandaag, samen met specialisten en hun belangenorganisaties - met een oproep aan het ministerie van Volksgezondheid. Ze willen dat er vaccinatiecampagnes komen die zijn gericht op mensen in achterstandswijken. Er zijn grote zorgen over de lage opkomst in die buurten. Initiatiefnemers van de oproep zijn Shakib Sana, huisarts in Rotterdam, en Robin Peeters, internist in het Erasmus MC. Ze lazen de uitspraken van Van Delden vandaag met grote verbazing. Beiden zijn vanavond te gast.