De uitzending van 23 april

Het kabinet moet vandaag beslissen of de notulen van die vergaderingen openbaar gemaakt worden, zoals sommige Kamerleden willen. Dat is zeer uitzonderlijk, want die notulen blijven normaal gesproken twintig jaar geheim.

Naar verwachting spreekt het demissionaire kabinet vandaag, tijdens de wekelijkse ministerraad, over de nieuwe onthullingen in de toeslagenaffaire. RTL Nieuws meldde deze week dat in 2019 in de ministerraad werd besloten om Kamerleden niet alle stukken te sturen waar ze om hadden gevraagd. Uit de notulen van de ministerraad zou verder blijken dat ministers veelvuldig klaagden over 'lastige' Kamerleden, zoals CDA'er Pieter Omtzigt.

Macht en tegenmacht: hoe kan het beter?

Premier Mark Rutte zegt dat er niets onbehoorlijks is gebeurd in de ministerraad waar gesproken is over een feitenrelaas over de toeslagenaffaire. Hij reageerde daarmee op de RTL-onthulling dat de ministerraad bewust de Tweede Kamer niet de gewenste informatie wilde geven. De oppositie heeft woedend gereageerd op de berichten.

Oppositie- en coalitiepartijen willen dat het kabinet opheldering geeft in een Kamerbrief, gevolgd door een Kamerdebat. De oppositie wil bovendien dat de notulen van de ministerraad openbaar worden. Maar kan dat?

De roep om meer transparantie is niet nieuw. Hoe zou die bewerkstelligd kunnen worden? In het eerste deel van een tweeluik over macht en tegenmacht kijken we vanavond naar de informatievoorziening aan de Tweede Kamer en aan burgers en journalisten. Hoe kan die in het vervolg beter?