De uitzending van 20 april

Oordeel over Janssen-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA komt vandaag met een oordeel over mogelijke bijwerkingen van het Janssen-vaccin. De farmaceut adviseerde de vaccins uit voorzorg niet in te zetten, na enkele meldingen van trombose in combinatie met een bloedplaatjestekort na vaccinatie. Het gaat om ongeveer één melding per miljoen gevaccineerden.

Nederland heeft meer dan 11 miljoen doses besteld van het vaccin dat deels in Leiden is ontwikkeld. Nederland gebruikt het middel niet, in afwachting van het EMA-oordeel. Een totale stop zou een wekenlange vertraging van het vaccinatieschema opleveren. Te gast is epidemioloog Olaf Dekkers, lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.