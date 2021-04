De uitzending van 19 april

Bouwbedrijf Dijkstra Draisma pakt het woningnoodprobleem graag aan met innovatie. Het bedrijf robotiseerde onder andere hun houtskeletbouwafdeling en introduceerde leasewoningen. Directeur Biense Dijkstra is in de studio om erover te vertellen.

Te weinig vrouwelijke kunstenaars in Nederlandse museumcollecties

Het is op dit moment één van de belangrijkste onderwerpen in de kunstwereld en een vraag die bijna elk museum zich stelt: hoe maak je kunst inclusiever? Want nog steeds is het slecht gesteld met het aandeel vrouwelijke kunstenaars in de collecties van Nederlandse musea en maakt kunst van vrouwen maar een klein deel uit van de kunstmarkt. Langzamerhand lijkt er verandering in te komen: door middel van collectieonderzoek en gericht beleid proberen musea de vrouwelijke kunstenaar meer plek aan de wand te geven.