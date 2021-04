Weinig vrouwelijke kunstenaars in musea: 'We keken naar kunst met één oog dicht'

In het depot van het Drents Museum trekt hoofdconservator Annemiek Rens een willekeurig rek met schilderijen tevoorschijn. "Volgens mij zijn dit allemaal mannen." In één oogopslag wordt duidelijk hoe ongelijk de man-vrouwverdeling is.

Het is nog altijd slecht gesteld met het aandeel vrouwelijke kunstenaars in de collecties van Nederlandse musea. Maar zelden komt dat boven de twintig procent uit.

Een uitzondering en een mooie vondst uit Rens' onderzoek is Thérèse Schwartze (1851-1918). "Zij schilderde de koninklijke familie, kreeg prijzen en exposeerde in binnen- en buitenland."

Nul vrouwen in standaardwerk

De ongelijke man vrouw-verdeling in de kunst speelt nog steeds, merkte Nicole Ex. Als hoofdredacteur van het kunsttijdschrift See all this maakte ze onlangs het vuistdikke nummer 'Pretty brilliant, 379 women in the art'. Bekende namen als Georgia O'Keeffe en Marlene Dumas worden daarin afgewisseld met minder bekende namen.

"Dit overzicht was nodig", zegt Ex. "Ik ontdekte dat er in 'History of Art', het standaardwerk voor kunsthistorici, geen enkele vrouw staat. Dat betekent dus dat we steeds naar kunst hebben gekeken met één oog dicht. Kunsthistorici zijn opgevoed met de halve waarheid."

Tegenwoordig is het merendeel van de studenten op de kunstacademies vrouw, maar veel minder vrouwen dan mannen starten een galerie, zegt Ex. "En in musea blijkt gemiddeld dertien procent van de kunstwerken op zaal door een vrouw te zijn gemaakt. Men zegt te kiezen voor kwaliteit, maar in de praktijk kiest men eerst voor mannen."