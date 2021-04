De uitzending van 18 april

Versoepelingen pas in mei? In het Catshuis overlegt een deel van het demissionaire kabinet met experts van onder meer het RIVM over het coronabeleid. Premier Mark Rutte zei vrijdag al dat de coronamaatregelen mogelijk pas in de tweede week van mei versoepeld kunnen worden. Politiek verslaggever Arjan Noorlander praat ons bij.

Bidens eerste 100 dagen Eind deze maand zitten Joe Bidens eerste 100 dagen als Amerikaanse president erop. Zeker in de VS, waar politici al snel weer met de volgende verkiezingen bezig zijn, zijn de eerste maanden voor een president cruciaal om grote veranderingen te bewerkstelligen. Hoe goed is Biden uit de startblokken gekomen? Te gast is Amerikanist Koen Petersen.