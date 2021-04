RIVM start onderzoek naar doden en ernstige complicaties door uitgestelde zorg

Veel operatiekamers worden nu niet gebruikt omdat er te weinig bedden beschikbaar zijn voor patiënten om ná de operatie te herstellen. En veel OK-personeel moet bijspringen op de IC. Boerma: "We hebben normaal negentien operatiekamers. De afgelopen weken waren er daarvan drie dicht. En nu zijn er vijf gesloten. Met de oplopende getallen in het land, zal het aantal operatiekamers dat moet sluiten ook toenemen."

"We hebben mensen op de wachtlijst met liesbreuken, met pijn. Mensen met galstenen, met pijn in de buik, die kunnen niet naar hun werk. Zij moeten drie tot zes maanden langer wachten. Mensen die een knie- of heupoperatie nodig hebben: tot één jaar wachttijd."

"We gaan de effecten proberen in te schatten van al die operaties die niet door hebben kunnen gaan", vertelt RIVM-onderzoeker Ardine de Wit. "Dat tellen we bij elkaar op om tot schattingen voor heel Nederland te komen."

Het RIVM gaat in kaart brengen tot hoeveel sterfte en ernstige complicaties uitgestelde operaties hebben geleid. Door de coronacrisis kan een groot deel van de reguliere zorg niet doorgaan. Dit is niet eerder op landelijke schaal onderzocht.

De wachtlijst in het Zuyderland Ziekenhuis is opgelopen tot 4500 ingrepen. David Jongen, bestuursvoorzitter: "Het zijn mensen die operaties nodig hebben, maar niet een levensbedreigende ziekte hebben."

De patiënten verslechteren zienderogen. "Op de polikliniek orthopedie komen steeds meer mensen in een rolstoel die eerst nog liepen of met een rekje kwamen", zegt Jongen. "We kunnen niet meer en we kunnen niet beter. We hebben nog te veel coronapatiënten in huis."

Niet kunnen slapen van de pijn

Op de planningsafdeling krijgen ze veel telefoontjes van patiënten die al lang wachten op een operatie. "Je hebt patiënten die niet meer kunnen slapen van de pijn", zegt een planner. Er zijn mensen die wachten op een urologische ingreep en die "twintig keer per nacht naar de wc moeten, en hier dan huilend bij ons aan de telefoon komen".

"De eerste coronagolf begrepen mensen dat ze moesten wachten", zegt een collega. "Maar nu vinden ze het steeds lastiger en worden ze vaker boos."

Ernstige complicaties

Jaarlijks worden in Nederland 1,2 miljoen operaties uitgevoerd. De beroepsvereniging van Anesthesiologen rekende uit dat vorig jaar honderdduizend van die operaties zijn uitgesteld. "We zijn inmiddels een aantal maanden verder, dus daar kunnen wel een aantal tienduizenden bij worden opgeteld", zegt voorzitter Caroline van der Marel. "Zolang het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen niet afneemt, kunnen we niet aan de inhaalslag beginnen."

Begin maart rekende het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg uit wat de schade is van de uitgestelde reguliere zorg. Bij zeventig patiënten traden ernstige complicaties op, zeven van hen overleefden dat niet. Van andere ziekenhuizen is niet bekend hoeveel patiënten complicaties kregen of stierven door het lange wachten op een ingreep.

Ook het Zuyderland heeft dit nog niet berekend. "Maar we hebben wel incidenteel kankerpatiënten gehad waarvan de dokters zeiden: als we daar eerder bij waren geweest, dan waren er nu minder uitzaaiingen geweest", zegt bestuursvoorzitter Jongen.